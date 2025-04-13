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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على أسباب الخلاف بين مدرب الأهلي ومحمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان
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أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك خلاف كبير بين محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني، مشيرًا إلى أن الخلاف كاد يدفع المدرب السويسري لمغادرة تدريب الفريق والعودة إلى بلاده عقب لقاء الذهاب أمام الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "هناك أزمات كثيرة أثرت على علاقة اللاعبين مع المدير الفني للأهلي، ومحمد رمضان المدير الرياضي عقب لقاء الأهلي والهلال في لقاء الذهاب، كان غاضبًا من تغييرات المدرب السويسري خلال اللقاء، في ظل الحاجة لتغييرات آخرى لإصلاح شكل الفريق من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: "اليوم التالي كان هناك جلسة بين محمد رمضان واللاعبين في التدريب بدون حضور مارسيل كولر، وكان هناك تعليمات من رمضان بعدم حضور المدرب لتلك الجلسة".

وواصل: "كلام محمد رمضان مع اللاعبين كان قويًا للغاية، وكلام المدير الرياضي خلق حالة من عدم الثقة في كولر، وقال للاعبين (أنتم لاعبين الأهلي وعليكم اللعب بروح النادي، بغض النظر عن المدير الفني)، ولا أريد الخوض كثيرًا فيما حدث خلال تلك الجلسة". 

وزاد: "تم منع كولر من حضور الجلسة وهو ما أغضب المدرب السويسري بشدة، وكولر كان يريد الرحيل بسبب تلك الواقعة".
 

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