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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصدى لـ 3 ضربات جزاء.. مروان محمد يقود فريق البنك الأهلي للفوز علي سيراميكا 2007

مروان باندا
مروان باندا
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حقق فريق البنك الاهلي مواليد 2007 فوزا علي نظيره فريق سيراميكا كيلوبترا بضربات الترجيح في الجولة قبل الاخيرة من بطولة دوري الجمهورية. 


وشهدت المباراة صراع كروي قوي للفوز بالمباراة ولكن تألق مروان محمد "باندا" حارس فريق البنك الأهلي، وتصدي لثلاثة ضربات جزاء منهم اثنان خلال المباراة، واخري في ضربات الترجيح بالاضافة الي تصديه لعدة هجمات خطرة ومحققه من فريق سيراميكا، ليكون باندا راجل المباراة ويجلب الفوز بنقطتين لفريق البنك الاهلي. 


ونال الحارس شهادة المدير الفني تامر جبر ومدرب الحراس سيد ابو الخير بعد تألقه في المباراة. 


وحضر المباراة ابراهيم عبد الجواد مدرب حراس منتخب مصر مواليد 2007 لمتابعة الحارس، بعد ان ظهر اسمه وبقوة موخرا خاصة وان الجهاز الفني للفريق الاول بالبنك بقيادة طارق مصطفي قد قرر في وقت سابق تصعيد الحارس للتدريب مع الفريق.

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مروان باندا مروان محمد حارس البنك الاهلي فوز حارس البنك الأهلي سيراميكا