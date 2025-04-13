هل يستمر كولر في قيادة الأهلي إذا فاز بدوري أبطال إفريقيا؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سيتواجد في مواجهتي صنداونز الجنوب إفريقيا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحال العبور للنهائي سيكون موجودًا حتى نهاية البطولة القارية، وحال الخروج من دوري الأبطال سيرحل المدرب السويسري عن منصبه.



وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "لو كولر فاز مع الأهلي بدوري الأبطال، فأن هناك اتجاه أيضًا لرحيله حتى لو توج الفريق باللقب القاري مع التعاقد مع مدير فني جديد يقود الأهلي في كأس العالم للأندية".



وأضاف: "هذا الاتجاه سائد حتى الآن لدى مسئولي الأهلي مع الوضع في الاعتبار إمكانية حدوث متغيرات في موقف النادي، والصوت الأقوى داخل النادي هو تجهيز مدرب أجنبي جديد، لتعيين مدرب آخر في حال رحيل كولر".



وزاد: "الاتجاه الأكبر رحيل كولر مع نهاية الموسم حال التتويج بالبطولة الإفريقية، ومن الوارد بقوة وجود مدرب جديد مع الأهلي في كأس العالم للأندية".

