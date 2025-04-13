الأهلي يُجدد الثقة في كولر لقيادة الفريق أمام صنداونز

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد اجتماعًا ظهر اليوم مع أعضاء لجنة التخطيط بقيادة مختار مختار وزكريا ناصف وبحضور المدير الرياضي محمد رمضان، لمناقشة مصير الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في ظل تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية.



وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "لا يوجد حالة رضا عن كولر في الفترة الأخيرة، والاجتماع كان في أحد القاعات الملحقة بمكتب محمد رمضان المدير الرياضي أسفل مدرجات التتش، لبحث مصير المدرب السويسري".



وأضاف: "الخطيب ورمضان وأعضاء لجنة التخطيط حضروا جزء من المران، ثم تحدث رئيس النادي بشكل منفرد مع كولر لفترة قصيرة جدًا، ثم انطلق التدريب ورحلوا جميعًا عن ملعب التتش، ومن المتوقع أن يحضروا مران آخر قبل سفر الفريق لجنوب إفريقيا، وجاء ذلك على سبيل الدعم".



وأكمل: "تم الاستقرار على بقاء كولر وتجديد الثقة في المدرب قبل السفر لمواجهة صنداونز، في ظل صعوبة الوقت الحالي وضيق الوقت قبل السفر لجنوب إفريقيا يوم الأربعاء المقبل، ولم يتم طرح أي شئ عن تعيين محمد شوقي أو تولي سامي قمصان المسئولية الفنية".



وزاد: "لو كان هناك متسع من الوقت قبل مواجهة صنداونز، كان كولر سيرحل عن الأهلي، والشرط الجزائي لن يمثل أي مشكلة مطلقا لمجلس الإدارة، لأنه كان سيحصل على باقي عقده عن الموسم الحالي، بينما الموسم القادم فهو بدون شروط جزائية".

