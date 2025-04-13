وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي "لعبة النهاية" بقصر ثقافة الأنفوشي

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ضمن برنامج زيارته لمحافظة الإسكندرية، العرض المسرحي "لعبة النهاية"، من إنتاج "فرقة مسرح الطليعة"، بالبيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح، وذلك على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، لاستقبال العروض المسرحية التي ينتجها البيت على مدار العام، وعرضها في المحافظات.

جهود البيت الفني للمسرح

جاء ذلك بحضور المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، ومحمد حمدي، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وعدد من القيادات الثقافية والفنية.

حيث أبدى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، سعادته بالمستوى الفني الراقي الذي ظهر به عرض "لعبة النهاية"، على أصعدة متعددة من حيث النص المسرحي، وجودة الإخراج، وأداء الممثلين المتميز، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة لفناني وإداريي البيت الفني للمسرح.

ووجه وزير الثقافة، الدعوة لجمهور الإسكندرية المحب للمسرح لحضور ومشاهدة هذا العمل المسرحي المُهم، الذي يجمع بين العمق الفني، والرؤية الإبداعية.

الجدير بالذكر، أن عرض "لعبة النهاية"، من تأليف الكاتب العالمي صمويل بيكيت، ومن إعداد وإخراج السعيد قابيل، ديكور ودعاية، أحمد جمال، أزياء، مها عبد الرحمن، إضاءة، إبراهيم الفرن، ويُشارك في التمثيل كل من: د. محمود زكي، محمد صلاح السيسي، لمياء جعفر، ومحمد فوزي الريس.