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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انفراجة قريبة في أزمة العميد وإمام عاشور.. "البوابة نيوز" تكشف التفاصيل

امام عاشور
امام عاشور
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ظهر إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، ومنتخب مصر بمستوى قوي خلال الموسم الجاري مع المارد الاحمر، وشهد صدارة عاشور لهدافي  الدوري المصري. 

مما أدى إلى تدخل عدد من قادة المنتخب وعلي رأسهم محمد الشناوي زميله في الفريق لإنهاء أزمة اللاعب مع حسام حسن مدرب المنتخب الوطني الأول؛ خاصة وأن اللاعب هو الأفضل في مصر في الوقت الحالي. 

وعملت البوابة من مصدر خاص بالجهاز الفني للفراعنة أن الأزمة قد اقتربت من الانتهاء بعد تدخل عدد من لاعبي المنتخب.

وكان قد قال حسام حسن سابقا أن غياب إمام عاشور عن معسكر المنتخب الأخير تأديبي، بسبب ما بدر منه في معسكر سابق.
ولكن عودته بنسبة 90% بعد مصالحة الجماهير المصرية.

منتخب مصر العميد حسام حسن - إمام عاشور