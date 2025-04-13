مار موريس عمسيح يترأس صلاة رتبة النهيرة في كاتدرائية مار جرجس بالحسكة

أقيمت مساء اليوم في كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس بمدينة الحسكة صلاة رتبة النهيرة، ترأسها مار موريس عمسيح، مطران أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس.

مشاركة كنسية واسعة

شارك المطران بالصلاة كل من القس أنطونيوس الحنو، كاهن الرعية وسكرتير الأبرشية والقس كبرائيل خاجو، كاهن الرعية ومدير هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية (EPDC).



كما شارك الشمامسة وكورال التراتيل، وسط حضور عدد كبير من الأخوة المؤمنين والمؤمنات.

تلاوة من إنجيل متى



تخللت الصلاة قراءات من إنجيل متى (25: 1-13)، وهي المقطع المعروف بمثل العذارى الحكيمات والجاهلات، والذي يحمل رسالة روحية عميقة حول اليقظة الروحية وانتظار العريس السماوي.

رمزية “النهيرة” ومعناها الروحي

تحمل رتبة النهيرة طابعًا رمزيًا غنيًا، إذ تُضاء فيها الأنوار والمصابيح، رمزًا للمستنيرين بنور الرب. كما يُشار إليها أحيانًا بـ”الوصول إلى الميناء”، تشبيهًا لوصول السفن إلى برّ الأمان، كما يصل المؤمنون مع نهاية الصوم إلى أسبوع الآلام والقيامة.