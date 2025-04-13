حزب الاتحاد: جولة الرئيس السيسي الخليجية تؤكد متانة العلاقات الثنائية

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن الجولة الخليجية التي بدأها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة، تمثل خطوة بالغة الأهمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتؤكد على متانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأشقائها في منطقة الخليج.

وأكد صقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن توقيت الزيارة يحمل دلالات واضحة، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة، مشددًا على أن التنسيق المصري الخليجي في هذا التوقيت يُعزز من فرص الوصول إلى حلول حقيقية للأزمة الإنسانية المتفاقمة، ويضع ثقلًا سياسيًا عربيًا في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي وأمير دولة قطر، يعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تعميق التعاون مع الأشقاء الخليجيين ومنهم قطر، سواء في المجال السياسي لدعم الاستقرار الإقليمي، أو في المجال الاقتصادي بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز فرص التنمية.

جولة الرئيس السيسي الخليجية تأكيد على متانة العلاقات الثنائية

وأضاف صقر أن جولة الرئيس تؤكد من جديد أن مصر لا تتحرك فقط في إطار مصالحها الوطنية، بل تتحرك برؤية استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي، مشيدًا في الوقت نفسه بالمكانة التي تحظى بها مصر لدى شركائها في الخليج، والدور الإقليمي الذي تلعبه القاهرة كركيزة أساسية لتحقيق التوازن في المنطقة.

واختتم رئيس حزب الاتحاد تصريحه بالتأكيد على أن الحزب يدعم كافة خطوات القيادة السياسية نحو تعزيز الشراكات العربية، مشيرًا إلى أن التحديات الحالية تتطلب تماسكًا وتعاونًا أكبر بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.