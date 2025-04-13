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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسى: نسعى للوصول إلى 42%؜ من الطاقة المنتجة لتكون متجددة عام 2030

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أوضح الرئيس السيسي ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة 42 %؜ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام 2030.


والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
 

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