استئصال كلية خنزير من مريضة بعد 4 أشهر من زرعها.. شاهد

في خطوة طبية تاريخية، أعلن مستشفى NYU Langone Health عن استئصال كلية خنزير معدّلة وراثيًا من جسم الأميركية تونا لوني بعد 130 يومًا من زرعها، إثر رفض جهازها المناعي للعضو المزروع، ما يجعلها أطول فترة بقاء لأي مريض مع كلية خنزير في التاريخ.

تلقت لوني (53 عامًا) من ولاية ألاباما كلية خنزير مُعدّلة وراثيًا في 25 نوفمبر 2024، بعد أن كانت تخضع لغسيل الكلى منذ عام 2016 نتيجة مضاعفات الحمل التي أتلفت كليتها الثانية، علمًا بأنها تبرعت بكلية لوالدتها عام 1999.

عملت الكلية الجديدة بكفاءة عالية خلال الشهور الأربعة الأولى، مما مكن لوني من الاستمتاع بحياة طبيعية دون الحاجة لغسيل الكلى لأول مرة منذ تسع سنوات.

استئصال كلية خنزير من مريضة بعد 4 أشهر من زرعها

في أوائل أبريل 2025، بدأت وظائف الكلية بالتراجع بعد تقليل جرعات الأدوية المثبطة للمناعة لعلاج عدوى غير متعلقة بالزرع، فاتخذ الفريق الطبي قرار الاستئصال في 4 أبريل 2025 حفاظًا على فرص زرع مستقبلية أفضل.

بعد الجراحة، عادت لوني إلى جلسات غسيل الكلى في مسقط رأسها بمدينة غادسدن بألاباما، مؤكدةً أنها ممتنة للمساهمة في تطوير أبحاث زراعة الأعضاء رغم النتيجة غير المرجوة.

تُعد هذه الفترة (130 يومًا) رقمًا قياسيًا في تاريخ زرع أعضاء خنازير في البشر، متجاوزةً حالات سابقة لم يدم فيها أي مريض أكثر من شهرين بعد زرع أعضاء حيوانية.

يُنظر إلى زرع الأعضاء الحيوانية كحلّ واعد لأزمة نقص الأعضاء البشرية، إذ ينتظر أكثر من 100،000 أميركي عملية زرع كلية، وتظل هذه الإجراءات في مرحلة التجارب السريرية.

قاد الجراحة فريق طبي برئاسة الدكتور روبرت مونتغومري والدكتور لوك، باستخدام كلية من خنزير معدّل وراثيًا من شركة Revivicor (UKidney) تحمل 10 تعديلات جينية لتقليل احتمالات الرفض.

تجري حاليًا الفحوصات لمعرفة أسباب الرفض المتأخر للعضو بعد فترة استقرار، بينما تعتزم الفرق البحثية إطلاق تجارب سريرية جديدة صيف 2025 لتحسين بروتوكولات تثبيط المناعة وتقليل مخاطر العدوى