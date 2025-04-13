مطران الأبرشية يحتفل برتبة النهيرة في كنيسة أم النور بعينكاوا

في أجواء روحية مفعمة بالإيمان والخشوع، ترأس نيافة راعي الأبرشية المطران مار نيقوديموس داؤد متي شرف، رتبة النهيرة، وذلك في كنيسة أم النور للسريان الأرثوذكس في عينكاوا، بمشاركة واسعة من الآباء الكهنة والشمامسة والشماسات، وجوق الكنيسة، إضافة إلى حضور غفير من المؤمنين.

رتبة النهيرة… نور القيامة يضيء القلوب

تُعد رتبة النهيرة من الطقوس الروحية المميزة التي تسبق عيد القيامة، والتي ترمز إلى النور الذي انبثق من القبر الفارغ، معلنًا قيامة السيد المسيح. وقد أُقيمت الرتبة وسط أجواء من التأمل والتسبيح، حيث امتلأت الكنيسة بأنغام التراتيل وصلوات المؤمنين المتعطشين لرجاء القيامة.

وحدة الإيمان والمحبة

حملت المناسبة طابعًا خاصًا، إذ جسّدت وحدة الأسرة الكنسية بكل أطيافها؛ من رجال الدين إلى الشمامسة والشماسات، الذين اصطفوا حول مذبح الرب بانسجام وتعاون، مؤكدين أن قوة الكنيسة تكمن في وحدتها وتكاتف أفرادها.

كلمة راعي الأبرشية

وفي كلمته الروحية، أكد المطران مار نيقوديموس أهمية الاستعداد الروحي لاستقبال القيامة المجيدة، داعيًا الجميع إلى عيش النور الحقيقي الذي يبدد ظلمات العالم، ومشددًا على أن قيامة المسيح هي انتصار للحياة، ودعوة للتجدد والرجاء.

ختام مفعم بالإيمان

اختُتمت الرتبة بتبادل التهاني والصلاة المشتركة، حيث عبّر الحضور عن فرحتهم العميقة بهذه المناسبة المقدسة، وامتنانهم المطران على رعايته الأبوية وكلماته المشجعة التي لامست القلوب.



