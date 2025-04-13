تحمل سفاحا.. وشقيقاها يتخلصان منها فى النيل

لم تكن السيدة "أ" تعلم أن رجوعها إلى منزل والدها بعد طلاق دام سنوات سيكون بداية لنهايتها المأساوية، ثلاثينية العمر، مطلقة منذ خمس سنوات، عادت حينها لتعيش وسط أسرتها الصغيرة فى قرية الصف جنوب محافظة الجيزة، تحت سقف واحد مع شقيقيها؛ الأكبر صاحب ال٤١ سنة، تباع بسيط، والأصغر، ٢٣ سنة وهو عاطل عن العمل.



غياب متكرر



أصبحت السيدة الثلاثينية كثيرة الغياب عن المنزل، تتوارى لفترات وتعود بصمت، ما أثار شكوك شقيقيها، آخر غياب لها دام أسبوعين، وعادت منه ببطن منتفخة، تحاول إخفاءها برباط ضاغط، لكن ملامح جسدها فضحت السر، ولم تمر ساعات حتى واجهها شقيقاها بالحقيقة.



حمل سفاح وأب غير معلوم



لم تُنكر السيدة الثلاثينية واعترفت بحملها سفاحًا، وبصوت مكسور قالت إنها لا تعرف من والد الجنين، بسبب كثرة علاقاتها، كلماتها نزلت كالصاعقة على شقيقيها، اللذين لم يتحمّلا ما وصفاه بـ"العار" الذى لطخ سمعة الأسرة، واتخذا قرارهما بإنهاء حياتها.



نوم أبدى داخل الجوال



فى إحدى الليالي، دسا لها الشقيقان أقراصا مخدرة فى كوب عصير، وحين بدأت تفقد وعيها، حقناها بحقن هواء على أمل أن تلفظ أنفاسها، لكنها لم تمت، قيدا يديها وقدميها، وأغلقا فمها بلاصق طبي، ثم وضعاها فى جوال ملآه بالطوب والحجارة، ونقلاها فى تروسيكل حتى نهر النيل، حيث ألقيا بها لتغرق فى ظلمة المياه أمام أعينهما.



جثة سيدة داخل جوال فى النيل



بدأ الجوال طافيا لأحد الصيادين وبمحاولة استكشافه تبين أن بداخله جثة سيدة، وبإبلاغ الأجهزة الأمنية والتى حضرت وتمكنت من حل اللغز وضبط الجناة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى ضباط مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على جثة طافية بمياه النيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتم انتشال الجثة وتبين أنها لربة منزل بها لاصق بالفم ومفيدة داخل جوال.

قتل ربة منزل فى الصف



وبعمل التحريات تم التوصل إلى هوية المجنى عليها وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقيها الأول سائق والثانى عاطل بسبب حمل المجنى عليها سفاحا، حيث قاما بتخديرها وإعطائها حقنة هواء ولكنهما اكتشفا عدم وفاتها، فقامت بتقيدها والتخلص منها على قيد الحياة وألقوها فى النيل، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

