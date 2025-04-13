زيارة رعوية مباركة من نيافة الأنبا ثاوفيلس لكنيسة السيدة العذراء بالعزية

تدعو كنيسة السيدة العذراء مريم بالعزية – منفلوط، المصليين باستقبال الأنبا ثاوفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط وتوابعها، غدًا الاثنين، في البصخة المسائية التي ستُقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

شكر وامتنان الأسقف

تتقدم الكنيسة بخالص الشكر والامتنان لنيافة الأنبا ثاوفيلس، تقديرًا لمحبته الأبوية واهتمامه الدائم بشعب الكنيسة، إذ يحرص دومًا على مشاركتهم في المناسبات الروحية وتقديم الدعم الروحي والرعوي.

دعوة للمشاركة ونوال البركة

ندعوكم جميعًا للحضور والمشاركة في الصلاة، لنوال بركة هذا اليوم المبارك، سائلين الله أن يعيد هذه الأيام المقدسة عليكم جميعًا بالخير والبركات.