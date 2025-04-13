ads
الأحد 13 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

زيارة رعوية مباركة من نيافة الأنبا ثاوفيلس لكنيسة السيدة العذراء بالعزية

ترشيف
ترشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تدعو كنيسة السيدة العذراء مريم بالعزية – منفلوط، المصليين باستقبال الأنبا ثاوفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط وتوابعها، غدًا الاثنين، في البصخة المسائية التي ستُقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

 

شكر وامتنان الأسقف

تتقدم الكنيسة بخالص الشكر والامتنان لنيافة الأنبا ثاوفيلس، تقديرًا لمحبته الأبوية واهتمامه الدائم بشعب الكنيسة، إذ يحرص دومًا على مشاركتهم في المناسبات الروحية وتقديم الدعم الروحي والرعوي.

دعوة للمشاركة ونوال البركة

ندعوكم جميعًا للحضور والمشاركة في الصلاة، لنوال بركة هذا اليوم المبارك، سائلين الله أن يعيد هذه الأيام المقدسة عليكم جميعًا بالخير والبركات.

البصخة شعانين