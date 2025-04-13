لأول مرة.. زد إف سي يتوج ببطولة الجمهورية تحت 15 سنة قبل 5 جولات من نهاية المسابقة

توج زد إف سي، ببطولة دوري الجمهورية لكرة القدم تحت 15 سنة، بعدما جمع الفريق 76 نقطة ليحسم اللقب قبل خمس جولات من نهاية المسابقة، ويحقق أول بطولة جمهورية بهذه الفئة العمرية منذ تأسيس النادي قبل خمس سنوات، يأتي ذلك تكليلًا لجهود إدارة نادي زد في إنشاء أقوى قاعدة ناشئين في مصر لإعداد لاعبين محترفين لتمثيل المنتخبات القومية في البطولات المحلية والدولية.

واعتلى نادي زد اف سي، صدارة بطولة دوري الجمهورية منذ انطلاقها، بجدارة واستحقاق، بعدما استطاع الفريق تحقيق 21 انتصار خلال منافسات البطولة، وآخرها الفوز على نادي سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الـ29، وقدم لاعبو الفريق أداءً رائعًا خلال المباريات نال استحسان المتابعين والخبراء، وأبرزهم اللاعب خالد مختار عبد العزيز، هداف الفريق برصيد 19 هدفًا، واللاعب يوسف عثمان، أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 12 تمريرة حاسمة خلال الموسم.

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد اف سي مواليد 2009 من محمد عز، مدير فني، ويعاونه كل من بهاء أحمد (مدرب عام)، وأحمد علي (مدرب مساعد)، ومحمد إبراهيم (مدرب حراس مرمى)، وأحمد هندي (إداري الفريق)، والدكتور محمد أسامة (طبيب الفريق)، والدكتور عمرو العربي (أخصائي)، ومسؤول المهمات شهاب أحمد.

والجدير بالذكر، أن زد اف سي يمتلك أقوى قاعدة ناشئين في مصر بمختلف الأعمار السنية، بفضل ما يوفره النادي من أفضل المدربين المحليين والأجانب وأحدث الأنظمة التدريبية وكذلك التكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية لإعداد لاعبين محترفين، مما انعكس على تحقيق فرق النادي نتائج إيجابية في البطولات المحلية والدولية، وكذلك الانضمام للمنتخبات القومية.