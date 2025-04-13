مسيرة السعانين توحّد أبناء السريان في برطلة

ترأس مار بندكتوس يونان حنو، رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، وصاحب السيادة مار طيمثاوس موسى الشماني، أسقف أبرشية مار متى للسريان الأرثوذكس، مسيرة أحد الشعانين (السعانين) في بلدة برطلة.

وحدة روحية بين الكنيستين الشقيقتين

جاءت المسيرة بمشاركة واسعة من أبناء الكنيستين السريانيتين الشقيقتين: الكاثوليكية والأرثوذكسية، لتجسد روح الأخوّة والوحدة المسيحية في مناسبة روحانية عزيزة على القلوب.

حضور لافت للكهنة والمجاميع الكنسية

وشهدت المسيرة حضور الآباء الخوارنة والكهنة، إلى جانب تلاميذ المدارس، والفرق الكشفية، والمجاميع الكنسية، وجموع غفيرة من المؤمنين الذين ملأوا شوارع برطلة بزياح إيماني مهيب.

مناسبة إيمانية تحمل معاني السلام والمحبة

عكست هذه المناسبة أجواء الفرح والسلام، وأظهرت تلاحم أبناء البلدة ووحدتهم في الإيمان والمحبة، مؤكدين تمسكهم بجذورهم الروحية والتاريخية في أرضهم المباركة.