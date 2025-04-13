مكالمة تشعل النيران بين موظف وعامل فى قليوب.. «الأول» يتهم «الأخير» بإصابته بجرح



فى يوم عمل معتاد توجه محمد إلى مقر عمله داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة مركز قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، محمد الذى عٌرف بحسن خلقه، وتعاونه مع زملائه، وكانت أولى مهامه هى حب العمل والحفاظ على مصلحته.



السر وراء المكالمة



وفى يوم ما تلقى "محمد" مكالمة كانت سببا فى تغيير مجرى حياته، وانقلابها رأسا على عقب، وتشويه ملامح وجهه، تلك المكالمة كانت من مديره بالعمل، يخبره بأنه علم أن أحد العمال يخطط لسرقة محتويات الشركة، طلب من "محمد" بأن يحاول منع العامل من الخروج لحين عودته ومواجهته بنفسه.



لحظة المواجهة



وبعد أن انتهى محمد من مكالمة مديرة، شعر العامل بشىء غير طبيعى وحاول الانصراف، لكن "محمد" أراد تنفيذ أوامر مديره، وقام بمنع العامل من الخروج، الأمر الذى رفضه الأخير وقام بالاعتداء على "محمد" بـ"كوريك" حتى أصابه بإصابات بالغة بالرأس والعينين.



التقرير الطبي



وتم تحويل المجنى عليه لإجراء كشف طبى وحصلت "البوابة" على التقرير الطبى الخاص به وتبين إصابته بجرح قطعى طولة ٧ سم بفروة الرأس، وجرح آخر طوله ٢ سم، مع وجود كدمات بالعين اليسرى والعين اليمني، مع وجود تجمعات دموية بالعين اليسرى وتورم شديد بالعين، ووجود خدوش بالرقبة.

كل ذلك كان بحسب المحضر الذى حرره محمد داخل مركز شرطة قليوب والذى حمل رقم ٤٥٦٠ لسنة ٢٠٢٥ جنح المركز.



بداية الواقعة



البداية كانت بتلقى مركز شرطة قليوب بلاغا من محمد طارق، موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المركز، مصاب بعدة إصابات بالغة بالرأس والوجه والعينين، واتهم الموظف عامل زميله بذات الشركة.



أقوال المجنى عليه



وبسؤال المجنى عليه أمام قوات مباحث مركز قليوب، أقر بأنه كان يحاول منع المتهم من السرقة، فتعدى عليه بالضرب بواسطة "كوريك"، داخل موقع الشركة، وأصابه بجروح خطيرة بالرأس والوجه والعينين.



المتهم له رأى آخر



أما المتهم فأنكر أقوال المجنى عليه وأقر بأن الواقعة كانت مشاجرة بينهما وأصاب كل منهما الآخر، وطلب تحرير محضر يتهم الشاكى بالتعدى عليه بالضرب وتم التصالح بين الطرفين وقررت النيابة العامة إخلاء سبيلهما.

وقامت قوات المركز بإلقاء القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة برقم ٤٥٦٠ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز قليوب وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

