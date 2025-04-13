سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

ثبت سعر الأسماك والمأكولات البحرية، في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025، علي مستوي الأسواق بما في ذلك سعر سوق العبور للجملة، رغم ارتفاع أسعار المحروقات في مصر منذ الجمعة الماضية.

سعر الأسماك النيلية

وسجلت أسعار الأسماك النيلية استقرارا، حيث بلغ سعر كيلو السمك البلطي نمرة 1 نحو 82 جنيها والبلطي نمرة 2 نحو 67 جنيها والبلطي الأسواني 70 جنيها للكيلو والفيليه البلطي نحو 250 جنيها و القشر البياض نحو 280 جنيها للكيلو وقشر البياض البلدي نحو 200 جنيها للكيلو وقشر البياض الخليجي نحو 110 جنيها للكيلو والقراميط أو الشيلان نحو 70 جنيها للكيلو.

سمك المكرونة والبرانيس

وصل سعر كيلو السمك الثعابين نحو 550 جنيها والمكرونة الخليجي نحو 125 جنيها والمكرونة السويسي 150 جنيها للكيلو والبرانيس 150 جنيها والمكرونة المجمدة 60 جنيها للكيلو وسمك موسي 350 جنيها.

السبيط والكاليماري

بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري والسابيا 350 جنيها وكيلو سمك القرش 150 جنيها والسمك الحدادي 40 جنيها للكيلو والكابوريا 180 جنيها والسمك المرجان نمرة 1 نحو 280 جنيها والمرجان نمرة 2 نحو 170 جنيها والمرجان المجمد 60 جنيها.

البربون والجمبري

وصل سعر كيلو السمك البربون نمرة 1 نحو 320 جنيها والبربون نمرة 2 نحو 170 جنيها للكيلو والبربون المجمد 60 جنيها والدنيس 90 جنيها للكيلو والحمبري الجامبو 680 جنيها والجمبري نمرة 1 نحو 550 جنيها للكيلو والجمبري نمرة 2 نحو 180 جنيها ووالجمبري المجمد نمرة 2 نحو 475 جنيها والجمبري نمرة 3 نحو 370 جنيها.

البوري والشعور

بلغ سعر كيلو البوري نمرة 1 نحو 225 جنيها والبوري نمرة 2 نحو 130 جنيها والمازليا نحو 300 جنيها للكيلو والشعور نحو 300 جنيها والوقار نحو 350 جنيها للكيلو والقاروص واللوت نحو 350 جنيها والموزة نحو 100 جنيها والباغة 35 جنيها للكيلو والسردين نحو 90 جنيها للكيلو والكسكمري نحو 880 جنيها للميلو والماكريل المجمد 150 جنيها.