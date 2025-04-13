أجنبية تتهم طبيب نساء بالتحرش بها داخل عيادته بالعمرانية

حررت سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، محضرًا بديوان قسم شرطة العمرانية بالجيزة، تتهم فيه دكتور نساء وتوليد بالتحرش بها داخل عيادته.

أجنبية تتهم طبيب بالتحرش بها في العمرانية

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية تتهم فيه طبيب نساء وتوليد بالتحرش بها، ومحاولة هتك عرضها داخل العيادة ملكه الكائنة بدائرة القسم.

عملية ترقيع غشاء بكارة

وبالانتقال والفحص وسؤال الطبيب أنكر الواقعة وأفاد بأن المبلغة طلبت منه إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة، وعند رفضه قامت بنهره وقامت بالابلاغ بتحرشه بها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.