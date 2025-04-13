أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي في جولة خليجية تبدأ بقطر

"تقدم"البوابة نيوز" لقرائها أخبار مصر اليوم كموجز لأهم الأحداث الجارية على مدار اليوم السبت، حيث تشهد الساحة المحلية تطورات متلاحقة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في هذه النشرة نرصد أبرز الأخبار والقرارات الحاسمة التي تشكل ملامح اليوم الاحد الموافق 13 أبريل 2025، بدءًا

الرئيس السيسى في جولة خليجية تبدأ بقطر

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأحد، إلى مطار حمد الدولى بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث كان فى استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسى، بشقيقه أمير قطر وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

ويلتقي الرئيس السيسى، خلال الزيارة بأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

سيعقد الرئيس لقاءً مع ممثلى مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادى.

وهناك حركة نشطة في الزيارات المتبادلة على مستوى الوفود التجارية والاقتصادية بين الدولتين، حيث جرى دراسة تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين خاصة في مجالات السياحة والرعاية الصحية والعقارات والنفط، والغاز.

مصر تدين الهجمات التي استهدفت مخيم زمزم بدارفور

تدين جمهورية مصر العربية الهجمات على مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وتستهجن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولى التى أسفرت عن مقتل المدنيين السودانيين وعدد من الكوادر بمنظمة الإغاثة الدولية. وتشدد على ضرورة عدم الاعتداء بأى شكل من الأشكال على العاملين في المجال الإنساني، وتعرب مصر عن خالص تعازيها للشعب السوداني الشقيق ولأسر الضحايا.

كما تعاود مصر التأكيد على موقفها الثابت والداعم للسودان الشقيق ولمؤسساته الوطنية واستقراره وأهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضيه.

استقبل اليوم الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين(EBA) برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وذلك بالتنسيق مع لجنة السياحة والطيران بالجمعية برئاسة الدكتور فاروق ناصر رئيس اللجنة وعدد من السادة أعضاء الجمعية وممثلي الإدارة التنفيذية بها ، ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الطيران المدنى استراتيجية عمل الوزارة الحالية،، موضحًا أن الرؤية المستقبلية لقطاع الطيران المدني ترتكز على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تطوير المطارات، وتعزيز قدراتها الإستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بمعايير عالية الجودة، وجذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وكذلك تقديم كافة التسهيلات لإنشاء شركات طيران مصرية خاصة، بما يعزز من دعم الميزة التنافسية وتوسيع شبكة النقل الجوي داخليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأكد الدكتور سامح الحفنى على أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الاستثمار وتذليل كافة التحديات أمام المستثمرين المحليين والدوليين ضمن رؤية الدولة لتمكين وتعزيز دور قطاع الطيران في دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى دور الجمعية البارز والذي يعد بمثابة منصة فعالة للحوار بين مجتمع الأعمال ومؤسسات وأجهزة الدولة، من خلال مناقشة التحديات ووضع توصيات عملية تُرفع إلى الجهات المختصة، كما تلعب دورًا فاعلًا في صياغة السياسات الاقتصادية عبر عضويتها الدائمة في عدد من اللجان الحكومية والبرلمانية.

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء أعمال تسليم 40 وحدة سكنية جديدة بالعمارات أرقام ٢٧ و٢٨ بمنطقة مساكن الرماية بعد قيام المحافظة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب بإعادة بنائها حفاظاً على سلامة المواطنين وتوفير سكن امن.

وأضاف المحافظ أن العمارات السكنية تم تجهيزها بالكامل لتكون جاهزة للسكن فور الاستلام حيث تم تزويدها بجميع المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي بالإضافة إلى التشطيبات النهائية.

اصطحب وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، نظيره التركي، وزير العمل والضمان الإجتماعي وداد اشيق هان، والوفد المرافق له، في زيارة إلى شركة "جيد تكستايل" بالعاشر من رمضان، ذات الإستثمار التركي، بحضور المهندس حازم الأشَموني، محافظ الشرقية، وذلك في إطار دعم التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات الصناعة والتشغيل، وتعزيز الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بحضور بدر محمد السعد، المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والدكتور ميرزا حسن، رئيس مكتب الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق العربي، وعدد من مسئولي الصندوق.

استقبل الدكتور عبد الفتاح بن مشاط نائب وزير الحج والعمرة السعودي، اللواء مصطفى محفوظ رئيس بعثة الحج المصرية، وذلك لبحث الترتيبات والمتطلبات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من مصر ضمن استعدادات موسم حج 1446هـ.

من جانبها، نبهت اليوم، وزارة السياحة السعودية، على كافة فنادق ومرافق الضيافة في مكة المكرمة بمنع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح حج، أو تصريح دخول للعمل أو السكن في مدينة مكة المكرمة خلال موسم الحج، وذلك ابتداءً من 1 ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م حتى نهاية موسم الحج.