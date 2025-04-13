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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لتراكم البطاقات الصفراء.. الونش وبنتايج يغيبان عن مواجهة الزمالك والمصري

الونش
الونش
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يغيب محمود حمدي الونش ومحمود بنتايج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة المصري، المقرر لها في الأول من مايو المقبل ضمن الجولة الثالثة لمباريات المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
وحصل الثنائي على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة حرس الحدود التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.
وفاز فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة.

محمود حمدي الونش الونش محمود بنتايج الزمالك لتراكم البطاقات الصفراء