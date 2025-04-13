لتراكم البطاقات الصفراء.. الونش وبنتايج يغيبان عن مواجهة الزمالك والمصري

يغيب محمود حمدي الونش ومحمود بنتايج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة المصري، المقرر لها في الأول من مايو المقبل ضمن الجولة الثالثة لمباريات المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل الثنائي على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة حرس الحدود التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

وفاز فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة.