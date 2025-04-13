تجهيز 36 شونة وصومعة لتوريد القمح بموسم الحصاد في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالاستعداد المبكر لموسم حصاد وتوريد القمح لعام 2024-2025، وتأكيدها على حرص الدولة لدعم المحصول الاستراتيجي باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي.

استعدادات البحيرة لموسم حصاد القمح

تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بقيادة محمد هدية بأعمال التطهير والتبخير لكافة المواقع التخزينية، تمهيدًا لبدء عملية استلام القمح بها، كما تُجرى معاينات فنية دقيقة لهذه المواقع للوقوف على مدى جاهزيتها الفعلية والطاقة التخزينية المتوفرة بها.

وبلغت إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام نحو 307 آلاف فدان، فيما بلغ عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح 36 موقعًا، بطاقة استيعابية تزيد عن 487 ألف طن، لاستيعاب الكميات المتوقع توريدها خلال الموسم الحالي.

كما تم تشكيل لجان لفرز واستلام القمح بكافة المواقع على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المسوقة الرئيسية المعتمدة، وذلك على النحو التالي:

البنك الزراعي المصري: 20 مركز تجميع بسعة إجمالية 101,870 طن.

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا: 2 صومعة و10 مراكز تجميع بسعة إجمالية 205,600 طن.

الشركة المصرية للصوامع: 4 صوامع بسعة إجمالية 180,000 طن.

موعد موسم توريد القمح 2025

ويُذكر أن موسم توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2025 سيبدأ فعليًا يوم 15 أبريل الجاري، وفقًا للقرار الوزاري رقم (46) لسنة 2025، وسيتم التوريد وفقًا للأسعار التالية:

2200 جنيه للأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23.5 قيراط.

2150 جنيه للأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23 قيراط.

2100 جنيه للأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 22.5 قيراط.

وأكدت محافظ البحيرة على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين والموردين و تذليل العقبات وتيسير إجراءات التوريد وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان انتظام واستقرار منظومة استلام القمح، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات توريد ودعم الأمن الغذائي للدولة.