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الأحد 13 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الأحد 13 أبريل 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
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تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد 13 إبريل 2025، أمام الجنيه علي مستوي البنوك في مصر بمقدار 11 قرشا منذ الخميس الماضي، حيث سجل  في البنك المركزي المصري نحو 51.18 جنيها للشراء و51.28 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم .. أقل سعر

سجل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و50.52 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري ثم 50.54 جنيها للشراء و50.64 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني و51.07 جنيها للشراء و51.17 جنيها للبيع في بيت التمويل الكويتي.

متوسط السعر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  51.16 جنيها للشراء و51.26 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول و51.17 جنيها للشراء و51.27 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

سعر البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك أمام الجنيه نحو  51.18 جنيها للشراء و51.28 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني،نكست، المصر المتحد، سايب،ميد بنك، البركة، الأهلي الكويتي"، ثم 51.19 جنيها للشراء و51.29 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، HSBC"، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، مصر، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي، الأهلي المصري، فيصل الإسلامي".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر سجله الدولار أمام الجنيه نحو 51.31 جنيها للشراء و51.41 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم 51.3 جنيها للشراء و51،4 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار الدولار في البنك المركمزي أعلي سعر دولار الدولار والجدنيه