من الحدائق للشواطئ.. كيف يحتفل المصريون بعيد شم النسيم؟

مع اقتراب موعد عيد شم النسيم ، يتزليد بحث المصريين هذه الأيام عبر محركات البحث عن موعد عطلة شم النسيم، والتي تعد من أفضل الأوقات التي تحتفل فيها العائلات بقدوم فصل الربيع، بتقاليد مختلفة عن باقي دول الوطن العربي.

ويأتي عيد شم النسيم 2025 في موعد مميز، وهو يوم الاثنين الموافق 21 أبريل، وفي هذا اليوم تفتح الحدائق أبوابها على مصراعيها لاستقبال العائلات والأصدقاء لقضاء وقت ممتع.

أماكن التنزه في عيد شم النسيم

وتحرص الأسر المصرية علي الخروج للحدائق.والمتنزهات ، لقضاء عيد شم النسيم.، وتتضمن الخروجات العائلية، خروج الأسرة الي المتنزهات والحدائق. والمراكب النيلية لإستشناق الهواء العليل ،وإلتقاط الصور التذكارية.

خروجات الأصدقاء

فيما يحرص الاصدقاء سواء الرجال والفتيات علي الخروج للإستمتاع بهذا اليوم ، وخاصة الشباب في مرحلة الإعدادي والثانوي والجامعة. يحرصون علي الخروج ،وركوب الدرجات والموتسيكلات، والتسابق بالسيارات لمن يقتني السيارة.

السفر إلى الشواطئ

فيما تحرص بعض الاسر علي السفر إلي الشواطىء للاستمتاع بجو البحر والرمال للإستمتاع وسط جو من البهجة،والتقاط الصور التذكارية علي البحر.

الذهاب إلى القرى

فيما يتجه البعض الآخر من المواطنين الي السفر إلي مسقط رأسهم في القري، والاستماع بجو الريف في شم النسيم ، وركوب الحمار والحصان وغيره من الحيوانات.