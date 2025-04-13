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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يلتقي ممثلي مجتمع الأعمال القطري بالدوحة لبحث فرص التعاون

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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التقي الرئيس السيسي مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي بحضور عدد من المسؤولين القطريين.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر

تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير قطر وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

 تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات

ويلتقي الرئيس السيسي  خلال الزيارة بأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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