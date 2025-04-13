الزمالك يقسو على حرس الحدود بهدفين في الدوري.. صور

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على نظيره حرس الحدود، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "استاد الجيش ببرج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

هدفي الزمالك

احرز هدف الزمالك اللاعب عبدالله السعيد من ضربة جزاء جاءت فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب ناصر منسى فى الدقيقة الـ 91 من عمر اللقاء.

موقف الفريقين

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث في ترتيب المجموعة التي ستحدد البطل برصيد 35 نقطة، بينما يقع فريق حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

الزمالك وحرس الحدود

الزمالك وحرس الحرود

شحاته

الزمالك