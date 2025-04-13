الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمـد الدماطي، ‏عضو ‏المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة ‏القدم المتجهة إلى جنوب إفريقيا ‏لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقوم "الدماطي" ‏بالتنسيق والترتيب ‏الكامل مع الكابتن محمـد رمضان، المدير الرياضي، والكابتن محمـد ‏شوقي نائب المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب ‏تدريب، ‏لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق ‏أفضل النتائج، التي تعزز من فرص الفريق ‏في التأهل للمباراة النهائية.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام صن داونز بدوري الابطال الافريقى

يلتقي الأهلي مع صن داونز، حيث تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل، بينما تقام مباراة الإياب الجمعة 25 أبريل.

وسيخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، بينما مباراة العودة ستقام في القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.





