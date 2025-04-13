أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، حصول مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وفقًا لمعايير الجودة الوطنية.

ويُعد هذا الاعتماد خطوة بارزة تعكس التزام المستشفى بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتعزيز مكانتها كمركز طبي رائد في مصر والمنطقة، كما يؤكد دور الجامعات المصرية في دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية.

اعتماد مستشفى عين شمس التخصصي وفقًا لمعايير الجودة الصحية

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة الجهود المتواصلة التي بذلها فريق العمل بقيادة الدكتور علي أنور، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومتابعته الدقيقة لتطبيق المعايير، إلى جانب جهود الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات، في تنسيق مراحل التطوير وضمان استمرارية التحسين المؤسسي.

وثمّن الدكتور ضياء التعاون المثمر مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات الوطنية في سبيل الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وتضم مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور مجموعة متنوعة من الوحدات الطبية، منها: وحدة الغسيل الكلوي، حضانات الأطفال، وحدة قسطرة القلب، بنك الدم، وحدة السكتة الدماغية، مناظير الجهاز الهضمي، الرعاية المركزة، بالإضافة إلى 33 عيادة خارجية، ما يعكس حجم التخصصات والخدمات الطبية المتوفرة لخدمة المواطنين.