عظام داخل الأسمنت تفضح جريمة قتل بشعة في الإسماعيلية.. الزوج دفن زوجته وبنى فوقها جدار

في واقعة مأساوية هزّت منطقة أرض الجمعيات بمدينة الإسماعيلية، عثر “غفير” عقار على عظام بشرية مدفونة أسفل خرسانة أثناء قيامه بأعمال توسعة داخل غرفة بالدور الأرضي في مبنى حديث الإنشاء.

المفاجأة دفعت الحارس لإبلاغ الشرطة، التي انتقلت على الفور إلى المكان، وبدأت أعمال الحفر بالتعاون مع الحماية المدنية، حتى تم استخراج جثمان سيدة مجهولة كان مدفونًا داخل الأسمنت.

وأصدر اللواء أحمد عليان، مدير المباحث الجنائية، قرارًا بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد مصطفى عرفة والمقدم محمد هشام والرائد أحمد بيومي، لكشف غموض الواقعة والتعرف على هوية الضحية.

عظام داخل الأسمنت تفضح جريمة قتل بشعة في الإسماعيلية

واستمرت عمليات البحث والتحري لأكثر من 4 أشهر، جرى خلالها فحص بلاغات التغيب وتحليل نتائج الطب الشرعي ومراجعة كاميرات المراقبة، حتى تم تحديد هوية الجثمان، والتي تعود لسيدة في العشرينيات من عمرها.

وتوصلت التحريات إلى أن زوج المجني عليها هو المتهم الرئيسي، حيث رصدته الكاميرات بصحبتها في نفس المنطقة قبل اختفائها. وتبيّن أنه قتلها بسبب خلافات بينهما، ثم دفنها في الأسمنت، وأخفى الجريمة ببناء حائط فوق مكان الدفن.

بتتبع تحركات المتهم، تمكن فريق البحث من تحديد مكان هروبه بإحدى المحافظات القريبة من القاهرة، وجرى إعداد مأمورية مكبرة أسفرت عن ضبطه. وبمواجهته اعترف بتفاصيل جريمته.