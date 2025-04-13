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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قريوت جنوب نابلس شمال الضفة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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اصيب فلسطينيون بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قريوت، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريوت، وسط إطلاق للرصاص، وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.

وفي شمال شرق رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة ترمسعيا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت ترمسعيا، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي نابلس الضفة الغربية