بعد حسم باريس الدوري.. اشتعال صراع المراكز المؤهلة للأبطال والنجاة من الهبوط

احتدمت المنافسة في الدوري الفرنسي "ليج 1"، على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، وأيضًا صراع الهروب من شبح الهبوط الذي يطارد الفرق التي تقبع في قاع الدوري، بعدما حسم حامل اللقب باريس سان جيرمان البطولة بدون هزيمة.

وحسن سان جيرمان بطولة الدورى الفرنسى 2024/2025، وذلك بعد 28 جولة فقط، سجل خلالها 74 نقطة، وحقق الفوز فى 23 مباراة، وتعادل في 5، بينما لم يتجرع الفريق أي خسارة، في محاولة من الإسباني لويس إنريكي مدرب الفريق، ولاعبيه لتحقيق لقب الدوري الذهبي "دون خسارة".

صراع المراكز الأوروبية

مع اقتراب انتهاء الجولة الـ29 من عمر منافسات الدوري الفرنسي "ليج 1"، يتنافس عدد كبير من الأندية على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل فريق موناكو المركز الثاني برصيد 53 نقطة جمعهم خلال 29 لقاء، حقق فريق الإمارة 16 فوزًا و5 تعادلات وتجرع 8 هزائم، ويلاحقه فريق أولمبيك مارسيليا، في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، بينما يقع فريق ستراسبورج بالمركز الرابع برصيد 50 نقطة، وفي المركز الخامس يقع ليل بنفس عدد النقاط "50" نقطة.



فيما يأتي أوليمبيك ليون في المركز السادس برصيد 48 نقطة وفي انتظار لقائه في الجولة نفسها بعد قليل، ويقع تحته بالمركز السابع فريق نيس الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبد المنعم، برصيد 48 نقطة أيضًا.

ويشتعل الصراع على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، حيث يصل فارق النقاط إلى 5 نقاط بين المركز الثاني إلى المركز السابع، ومتبقي سبع جولات على انتهاء منافسات الدوري الفرنسي "ليج 1".



شبح الهبوط



وفي صراع الهبوط، لا تقل المنافسة هناك عن منافسة المراكز المؤهلة للأبطال، حيث يقع فريق مونبلييه متزيلًا لجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وفوقه في المركز الـ17 فريق سانت إيتيان برصيد 24 نقطة، وفي المركز الـ16، أول مراكز الهبوط الثلاثة فريق لوهافر المحترف بين صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، يقع هناك برصيد 27 نقطة.



وفي المركز الـ15 فريق ستاد ريمس برصيد 29 نقطة، ويقع أنجيه في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة، ويعتليه فريق نانت المحترف بين صفوفه الأناكوندا مصطفى محمد بـ30 نقطة في المركز الـ13، ولكن مع خوضهم مباراة أقل.