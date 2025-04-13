بسبب معاكسة فتاة.. تجديد حبس المتهم بتمزيق جسد شاب بدار السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل في اتهامه بتمزيق جسد شاب باستخدام سلاح أبيض، بسبب فتاة بمنطقة دار السلام، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت له النيابة تهم بالتشاجر وحيازة سلاح أبيض، وممارسة أعمال البلطجة وإثارة الذعر بين المارة.

بداية الواقعة

كانت أجهزة الأمن، رصدت منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بإصابة آخر منعه من التحرش بفتاة بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله شاب مقيم دائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم .

أقوال المجني عليه

وبسؤاله أفاد بتضرره من آخر– مقيم بدائرة القسم بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب توقفه أسفل منزله صحبة إحدى صديقاته وحال مطالبته بالإنصراف من أسفل المنزل قام بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته مستخدماً سلاح أبيض.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

