"حاولت العبور من مكان غير شرعي".. التحريات تكشف تفاصيل مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بالبدرشين

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات القطار بمنطقة البدرشين جنوب المحافظة، حيث تبين أن المتوفاة حاولت العبور من مكان غير مخصص لعبور المشاة فصدمها القطار.

مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بالبدرشين

تلقي الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا باصطدام قطار بسيدة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام قطار بسيدة أثناء محاولة عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.