إصابة شخصين بحريق نشب داخل محطة وقود في العمرانية

أصيب شخصان بحروق في حريق نشب داخل مكتب اداري بمحطة وقود بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

حريق محطة وقود بالعمرانية

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محطة وقود بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء بالفحص تبين أن الحريق نشب بمكتب إداري وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



