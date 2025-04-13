لاعبة الزمالك أيسل نديم تفوز بجائزة أفضل ليبرو في بطولة إفريقيا للطائرة

حصدت أيسل نديم لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، على جائزة أفضل ليبرو في بطولة أفريقيا، التي أقيمت في نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" بلقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 1، في المباراة النهائية.

وتولت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".