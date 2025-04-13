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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاعبة الزمالك أيسل نديم تفوز بجائزة أفضل ليبرو في بطولة إفريقيا للطائرة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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حصدت أيسل نديم لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، على جائزة أفضل ليبرو في بطولة أفريقيا، التي أقيمت في نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" بلقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 1، في المباراة النهائية.

وتولت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".

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