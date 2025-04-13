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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فياريال يقلب الطاولة على ريال بيتيس ويحصل على النقاط الثلاث في الليجا

نتيجة المباراة
نتيجة المباراة
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عاد فياريال بانتصار ثمين من أرض مضيفه ريال بيتيس بعد فوزه بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وكان ريال بيتيس هو البادئ بالتسجيل سريعًا عن طريق اللاعب أيتور روبال في الدقيقة الثالثة، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مبكرة.

إلا أن فياريال نجح في تعديل النتيجة عند الدقيقة 26 عبر ثيرنو باري، بعد تمريرة حاسمة من أيوزي بيريز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل فياريال ضغطه ليتمكن أيوزي بيريز بنفسه من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 48، مستفيدًا من تمريرة دانيال باريخو.

وحافظ الضيوف على تقدمهم حتى نهاية المباراة، محققين فوزًا مهمًا يعزز موقعهم في جدول ترتيب الليغا، بينما تلقى بيتيس خسارة قد تعرقل مسيرته نحو مراكز المنافسة الأوروبية.

الدوري الإسباني جدول ترتيب فياريال منافسات الجولة الـ31 منافسات الجولة تعديل النتيجة تسجيل هدف التقدم