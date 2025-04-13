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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاعبة الزمالك تقى مدحت تحصد جائزة أفضل لاعبة في مركز 2 ببطولة إفريقيا للطائرة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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نالت تقى مدحت لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، جائزة أفضل لاعبة في مركز 2  ببطولة أفريقيا، التي أقيمت في نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" بلقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 1، في المباراة النهائية.

وتولت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".

الزمالك مركز 2 ببطولة أفريقيا تقى مدحت كرة الطائرة بنادي الزمالك سيدات الأهلى