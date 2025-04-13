أسرة الضحية تتهم الزوج.. مصرع سيدة حرقا داخل شقتها شرق الإسكندرية

شهدت منطقة أبو قير شرق الإسكندرية، وتحديدًا في شارع المعز متفرع من شارع بورسعيد أمام محطة أتوبيس أبو قير، حادثًا مأساويًا بشأن مصرع سيدة تدعى “إيمان” حرقًا بعد نشوب النيران في شقتها، حيث اتهمت أسرة الضحية الزوج باشعال النيران فيها بسبب وجود خلافات زوجية بينهم.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان، باندلاع حريق بعقار بشارع المعز متفرع من شارع بورسعيد أمام محطة أتوبيس أبو قير.

وبالفحص تبين إصابة سيدة تبلغ من العمر 37 عامًا، وتم نقلها لمستشفى أبو قير العام، ثم لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق خطيرة.

تم تحرر محضر بالواقعة وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الواقعة وصحة ادعاء أسرة المجني عليها، وأحيل المحضر إلى النيابة التي صرحت بدفن جثمانها، وتم القبض على الزوج لمواجهته بالاتهامات الموجهة ضده.

شقيقة المجني عليها تتهم الزوج

ووجهت شقيقة إيمان خلال فيديو نشرته عبر صفحات السوشيال ميديا، أصابع الاتهام للزوج، وأنه المتسبب في قتلها وأبلغت رجال الشرطة عنه، وتم إلقاء القبض عليه وجار التحقيق معه.

وقالت شقيقة المجني عليها، إن شقيقتها قبل أن تلفظ آخر أنفاسها وقالت نصًا "جوزي إللي عمل فيا كده"، مؤكده أن حالة الضحية كانت صعبة للغاية بعد الحادث، قائلة: "حرقها لحد ضوافرها، ومكناش عارفين نغسلها من كتر ما جسمها سايح، حرق قلبنا معاها".

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وبيان صحة اتهام أسرة المجني عليها للزوج بأنه من قام بإشعال النيران فيها، من المقرر أن تواجه النيابة الزوج بكافة الاتهامات الموجهة ضده.