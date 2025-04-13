نائب المصري الديمقراطي: الحضارتان المصرية واليونانية شكّلتا جزءًا جوهريًّا من إرث الإنسانية

شارك الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في الاحتفال الرسمي الذي أقيم بمناسبة العيد الوطني لليونان، ممثلًا عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، وذلك استجابة لدعوة من نيكولاوس باباجورجيو، سفير جمهورية اليونان بالقاهرة.

وخلال الاحتفال، قدّم البياضي التهنئة باسم الحزب، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتينة التي تربط بين مصر واليونان، والتي لا تقوم فقط على المصالح السياسية والاقتصادية، بل تتجذّر في أعماق التاريخ عبر تعانق حضارتين من أعرق حضارات العالم.

تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات

وأكد “البياضي” في كلمته أن الحضارتين المصرية واليونانية شكّلتا معًا جزءًا جوهريًا من إرث الإنسانية، وأسهمتا في إرساء أسس الفكر، والفن، والفلسفة، والتشريع، وأن استمرار التعاون والتقارب بين الشعبين اليوم هو امتداد طبيعي لذلك الإرث المشترك.

واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الشعوب ذات التاريخ والمصير المشترك.