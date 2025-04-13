"بدراجه مسروقة".. محاكمة عصابة "الخطيفة" في قصر النيل

أحالت نيابة قصر النيل الجزئية، تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة هواتف المواطنين، إلى الجنح.

وأمرت قبل وقت سابق، بالتحفظ علي الدراجة المستخدمة في الواقعة، والاستعلام عن الأوراق الخاصة بها من المرور.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلان “لأحدهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما في الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما سيئا النية "تم ضبطهما"، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهوتف المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.