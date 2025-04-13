محافظ الشرقية يُتابع الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، و المستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، وذلك لمتابعة أخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة والقانون.



بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك دولة

اكد محافظ الشرقية على مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بسرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، مع سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

أوضح المحافظ أن المحافظة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع , مع الإستمرار في توعية المواطنين بضرورة المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات تقنين أراضي املاك الدولة وتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

تشكيل لجنة لبحث ملف اراضي عزبة الوفاء

قرر محافظ الشرقية تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ومدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة ومديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، ورئيس مركز ومدينة بلبيس ، بالنزول على الطبيعة لدراسة موقف عزبة الوفاء والأمل الواقعة على مساحة 40 فدانا بنطاق مركز ومدينة بلبيس وتحديد الأراضي الواقعة ضمن أملاك الدولة واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونيه تضمن إسترداد حق الدوله والشعب.

وفي نهاية الإجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للقانون 144 لسنة 2017 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة.