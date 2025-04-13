التشكيل الرسمي لفريق لاتسيو في موقعة ديربي روما

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية إلى ملعب الأولمبيكو، مساء اليوم السبت، حيث يلتقي فريقا العاصمة روما ولاتسيو في قمة نارية لحساب الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي "سيري آ".

وأعلن مدرب فريق لاتسيو عن التشكيلة الأساسية للمباراة، التي تعد من أقوى المواجهات في الكرة الإيطالية من حيث الإثارة والندية.

تشكيلة لاتسيو الرسمية:

حراسة المرمى: مانداس

الدفاع: جيجوت، بيليغريني، رومانيولي، ماروسيتش

الوسط: روفيلا، ديلي-باشيرو، جيندوزي

الهجوم: زاكاني، إيساكسن، كاستييانوس

وتنطلق المباراة، وسط أجواء جماهيرية كبيرة تعكس أهمية الديربي الذي قد يكون حاسمًا في صراع التأهل إلى المسابقات الأوروبية.

الجدير بالذكر أن الفريقين يتنافسان بشدة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، ما يزيد من أهمية اللقاء لكل من الجيالوروسي والبيانكوسيليستي.