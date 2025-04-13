القبض على فتاة متهمة بسرقة هاتف شقيقة البلوجر سوزي الأردنية

الأحد 13/أبريل/2025 - 09:12 م

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على فتاة أتهمتها البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية بسرقة هاتف شقيقتها بمنطقة الأميرية .

فيديو سوزى الأردنية

تعود الواقعة عندما تم رصدت مقطع فيديو للبلوجر سوزى الأردنية مفاده تعرض شقيقتها “ مى” من ذوى الهمم لواقعة سرقة هاتفها المحمول، وقالت سوزى فى الفيديو إنه تمت سرقة هاتف شقيقتها أثناء تواجدها بالشارع، وأن المتهمة أستغلت مرض شقيقتها وضعف بصرها وسرقت هاتفها وأن شقيقتها ظلت تائهة فى الشوارع لعدة ساعات حتى أعادها الناس للمنزل.

ضبط المتهمة

وبالقبض على المتهمة قالت إن شقيقة سوزي تركت معها الهاتف سهوا وجارى أتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.