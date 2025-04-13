محافظة الإسكندرية تكثف حملات تطعيم كلاب الشوارع ضد السعار

الأحد 13/أبريل/2025 - 08:29 م

في استجابة لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة والمنظمات الصحية العالمية لتكون مصر خاليه من مرض السعار عام 2030، كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مديرية الطب البيطري بتكثيف حملاتها لتطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار.

محافظ الإسكندرية يتابع حملة تطعيم كلاب الشوارع

وقد نفذت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية حملة موسعة لتطعيم كلاب الشوارع، بالتعاون مع المجتمع المدني وجمعية الرفق بالحيوان.

شملت الحملة العديد من المناطق في نطاق حي العجمي، حيث تم تمشيط مناطق البيطاش، الهانوفيل، والدخيلة، أم زغيو، كما شملت حي شرق في نطاق منطقة باكوس، شارع مصطفى كامل، وفلمنج، بالإضافة إلى حي الجمرك، حيث تم العمل في محيط منطقة أبو العباس والمنشية.

حمالات لكلاب الشوارع بالإسكندرية للكش عن الامراض

كما تستهدف الحملات التعامل الفوري مع أي حالات اشتباه بإصابة الكلاب بمرض السعار.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أن مديرية الطب البيطري تواصل تنفيذ حملات تطعيم كلاب الشوارع في إطار خطة شاملة تستهدف كافة المناطق ، وذلك ضمن الجهود المستمرة للقضاء على مرض السعار بحلول عام 2030.