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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فرانكفورت يُسقط هايدنهايم بثلاثية نظيفة في البوندسليجا

نتيجة المباراة
نتيجة المباراة
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نجح فريق آينتراخت فرانكفورت في تحقيق فوز مستحق على حساب ضيفه هايدنهايم بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني.

افتتح فرانكفورت التسجيل مبكرًا عبر جان ماتيو باهويا نجوس في الدقيقة 10 بعد تمريرة حاسمة من فارس شعيبي، قبل أن يضيف روبين كوخ الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد صناعة من هوجو إيكيتيكي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل فرانكفورت تفوقه وأضاف الهدف الثالث عن طريق المتألق هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 71، بعد تمريرة حاسمة من ناثانيل براون.

بهذا الانتصار، يعزز آينتراخت فرانكفورت موقعه في جدول الترتيب ويقترب من المراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية، فيما فشل هايدنهايم في مواصلة نتائجه الإيجابية.

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