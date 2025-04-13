"الفن المصري من الحرانية إلى برلين".. معرض فني يستعرض جماليات فن السجاد اليدوي

يستضيف جاليري "جيمس سيمون" التابعة للمتحف المصري في برلين معرضًا فنيًا، تحت عنوان "الفن المصري من الحرانية إلى برلين"، يستعرض جماليات فن السجاد اليدوي المصري، في إطار التعاون المتواصل بين المكتب الثقافي المصري ببرلين وعدد من المؤسسات الثقافية الألمانية.

ويضم المعرض، المستمر على مدار سبعة أشهر، ثلاثين قطعة فنية من السجاد المنسوج يدويًا من مجموعة مركز "رمسيس ويصا واصف" للفنون، وهي أعمال فريدة تمزج بين الخيوط الطبيعية من الصوف والقطن، وتنبض كل منها بتفاصيل تشكيلية دقيقة تجعل منها لوحات فنية قائمة بذاتها. ويُعرض إلى جانب كل عمل نبذة تعريفية توضح خلفيته وقصته الفنية.

يمنى عثمان تفتتح المعرض الفني



وقد افتتحت المعرض الدكتورة يمنى عثمان، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ألمانيا، مؤكدة في كلمتها أن هذا الحدث يعكس تقدير ألمانيا للفن المصري التراثي، ويعزز من حضور مصر الثقافي على الساحة الأوروبية.

ويُعد المعرض احتفاءً من المتحف المصري في برلين بفن النسيج اليدوي المصري، وهو أحد الفنون التراثية التي تميزت بها قرية الحرانية بمحافظة الجيزة، حيث نشأ هذا الفن وتطور على يد نخبة من الحرفيين والفنانين. ويصاحب المعرض عرض لفيلم تسجيلي يوضح مراحل صناعة هذه الأعمال الفنية، بدءًا من الغزل والنسيج وحتى اكتمال اللوحات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود تنمية مهارات الفنانين الشباب في هذا المجال.

هذا الحدث الفني لا يكتفي فقط بعرض أعمال فنية تراثية، بل يُمثل جسرًا ثقافيًا يعكس روح مصر الخالدة، ويعزز الحوار الحضاري من خلال الفنون التي تتحدث بلغة عالمية.