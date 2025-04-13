الزمالك يتقدم على حرس الحدود بهدف في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على نظيره حرس الحدود، بهدف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "استاد الجيش ببرج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

هدف الزمالك

احرز هدف الزمالك اللاعب عبدالله السعيد من ضربة جزاء جاءت فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسيطر فريق الزمالك على مجريات الشوط الأول وترجم سيطرته بتسجيل هدف اللقاء الوحيد، وهدد مرمى الخصم أكثر من مرة.

تشكيل الزمالك

ودخل جوزية بيسيرو المدير الفنى للزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" –صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - محمد شحاتة – أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري.

موقف الفريقين

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث في ترتيب المجموعة التي ستحدد البطل برصيد 35 نقطة، بينما يقع فريق حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.