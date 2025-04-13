"رسوم ترامب على الطاولة".. الصين ودول آسيوية تناقش التصعيد التجاري مع أمريكا| عرض تفصيلي مع منى شكر

قدّمت الدكتورة منى شكر، عبر برنامج "العالم شرقا" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، عرضًا تفصيليًا بعنوان: "رسوم ترامب على الطاولة.. الصين ودول آسيوية تناقش الصعيد التجاري مع أمريكا"، تناولت فيه أبرز ما دار في الاجتماعات الأخيرة لوزراء مالية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي استضافتها العاصمة الماليزية كوالالمبور قبل أيام.

مناقشة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية

وأشارت الدكتورة منى إلى أن الاجتماع شهد مشاركة وفود من الصين، اليابان، وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول آسيان العشر، لمناقشة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض دول المنطقة.

وبحسب التقرير، شملت هذه الرسوم ما مجموعه 10 تعريفات جمركية متفاوتة النسب، حازت كمبوديا على أعلى حصة منها بنسبة 49%، تليها فيتنام بـ 46%، ثم ماليزيا بـ 24%، وفي خطوة لاحتواء التوتر، أعلن ترامب مؤخرًا تعليق العمل بهذه الرسوم لمدة 90 يومًا، تشمل أكثر من 75 دولة، في هدنة اقتصادية مؤقتة.

تسليط الضوء على العلاقات التجارية المتشابكة بين الصين وآسيان

سلطت الدكتورة منى الضوء على العلاقات التجارية المتشابكة بين الصين وآسيان، حيث تُعد الصين أكبر شريك تجاري للتكتل، والعكس صحيح، وحتى منتصف عام 2023، أنشأت الصين أكثر من 6500 شركة استثمار مباشر داخل دول آسيان، يعمل بها نحو 660 ألف عامل أجنبي.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2024 نحو 982 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 11%. أما تجارة السلع الوسيطة بين الجانبين، فقد ارتفعت بنسبة 67% خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس عمق التكامل الصناعي بين الطرفين.