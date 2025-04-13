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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل روما الرسمي لموقعة ديربي العاصمة أمام لاتسيو

روما
روما
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أعلن الجهاز الفني لنادي روما عن التشكيل الأساسي للفريق الذي سيخوض مواجهة الديربي المنتظرة أمام لاتسيو، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي 

وجاء التشكيل الرسمي لذئاب العاصمة كالتالي:

 حراسة المرمى: ميل سفيلار

 خط الدفاع: زكي جيليك، جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، أليكسيس سايليمايكرز

 خط الوسط: لياندرو باريديس، هاماري تراوري كوني، أنخيلينيو، ماتيا سوليه

 خط الهجوم: لورينزو بيليجريني، أرتيم دوفبيك

وتقام المباراة على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما  وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لموقعة لا تخلو من الإثارة والندية بين قطبي العاصمة الإيطالية.

يُذكر أن المباراة تعد حاسمة في صراع التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، ما يرفع من سخونة الأجواء داخل وخارج المستطيل الأخضر.

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