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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الممثل التجاري الأمريكي: لا نية حاليا لعقد لقاء بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
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قال الممثل التجاري الأمريكي إن الأمر متروك للدول للجلوس للتفاوض وتقديم عروض اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف الممثل التجاري الأمريكي: "نحن بحاجة لنقل سلسلة توريد أشباه الموصلات والإلكترونيات النهائية لبلدنا".

الممثل التجاري الأمريكي: نعمل على تسوية الرسوم الجمركية

ولفت الممثل التجاري الأمريكي إلى أنه لا نية حاليا لعقد لقاء بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني.

وأوضح الممثل التجاري الأمريكي: "نعمل على تسوية الرسوم الجمركية ونريد صفقات مفيدة قبل 90 يوما".

الممثل التجاري الأمريكي الرسوم الجمركية الرئيس ترامب ونظيره الصيني