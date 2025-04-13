الممثل التجاري الأمريكي: لا نية حاليا لعقد لقاء بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني

قال الممثل التجاري الأمريكي إن الأمر متروك للدول للجلوس للتفاوض وتقديم عروض اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف الممثل التجاري الأمريكي: "نحن بحاجة لنقل سلسلة توريد أشباه الموصلات والإلكترونيات النهائية لبلدنا".

الممثل التجاري الأمريكي: نعمل على تسوية الرسوم الجمركية

ولفت الممثل التجاري الأمريكي إلى أنه لا نية حاليا لعقد لقاء بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني.

وأوضح الممثل التجاري الأمريكي: "نعمل على تسوية الرسوم الجمركية ونريد صفقات مفيدة قبل 90 يوما".