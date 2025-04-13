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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة: بدء تسليم 40 وحدة سكنية بعد التجديد بمساكن الرماية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء أعمال تسليم 40 وحدة سكنية جديدة بالعمارات أرقام ٢٧ و٢٨ بمنطقة مساكن الرماية بعد قيام المحافظة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب بإعادة بنائها حفاظاً على سلامة المواطنين وتوفير سكن امن. 
وأضاف المحافظ أن العمارات السكنية تم تجهيزها بالكامل لتكون جاهزة للسكن فور الاستلام حيث تم تزويدها بجميع المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي بالإضافة إلى التشطيبات النهائية.


وأوضح أن تسليم هذه الوحدات يأتي استكمالًا لجهود المحافظة في معالجة آثار الكوارث الطبيعية وتعويض المتضررين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين
وأكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتوفير سكن بديل ملائم للأسر المتضررة.

إعادة بناء العمارات محافظ الجيزة بدء تسليم ٤٠ وحدة سكنية بعد التجديد بمساكن الرماية عمارات ٢٧ ٢٨ منطقة مساكن الرماية